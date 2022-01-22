В балетках и мини-юбке: страдающая от рассеянного склероза Сельма Блэр на прогулке с собакой

49-летняя знаменитость попала под прицел папарацци

Американская актриса Сельма Блэр страдает от рассеянного склероза, поэтому практически всегда на публике появлялась с тростью, однако вчера звезда фильмов "Хеллбой" и "Жестокие игры" впервые за долгое время вышла на улицу без нее. Звезда купила напиток и вела своего пса на поводке.

Сельма Блэр / Getty Images

Одета Сельма была просто, сочетав черную мини-юбку и трикотажной кофтой и балетками. Поводок своего домашнего любимца актриса держала не в руке, а обмотала вокруг талии. На глазах у нее были солнцезащитные очки, а на плече висела сумка. Также, видимо, актрисе понравилось быть блондинкой, ведь перекрасилась она еще прошлым летом, но, как видим к темному оттенку возвращаться пока не намерена.

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