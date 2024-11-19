В бальном платье и с украшениями от Swarovski: Ариана Гранде на премьере "Wicked: Чародейка"

31-летняя певица и актриса Ариана Гранде стала доброй ведьмой Глиндой в экранизации знаменитого бродвейского мюзикла "Злая". 18 ноября его презентовали публике в Лондоне и актриса вновь вышла на зеленую ковровую дорожку, презентовав новый наряд.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

На Гранде в этот раз было длинное бальное платье от бренда Ralph Lauren. В отличии от предыдущих своих луков для этой промо-кампании, Гранде выбрала не розовое платье, а желтое.

Это был наряд из тонкого и нежного фатина, который в верхней части был сделан с множеством складок и имел декольте-сердце.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

А вот юбка платья была А-силуэта, имела много слоев ткани и длинный шлейф.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Наряд Ариана дополнила вуалью в цвет, которую намотала на руки, а также набором украшений с камнями от бренда Swarovski.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Волосы актрисы были уложены в высокую прическу, на лице ей сделали нежный вечерний макияж. Также, чтобы был соответствовал тематике фильма, Гранде на некоторых фото позировала в круглых очках с зелеными линзами, похожими на те, которые носил когда-то Джон Леннон.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Увлекательное и волшебное киноприключение "Wicked: Чародейка" выйдет в украинском прокате 21 ноября. Это невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз. В предверии премьеры продюсер фильма специально для Леди.ТСН.ua рассказал о работе над этим фэнтезийным мюзиклом и отметил, что благодаря этой картине зрители попадут в эпический мир, где магия становится возможной.

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