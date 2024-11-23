В бальном платье на одно плечо: Софи Эллис-Бекстор блистала на красной дорожке

22 ноября в Лондоне проходило грандиозное вечернее мероприятие - представление Royal Variety в Королевском Альберт-Холле.
Это ежегодное представление, самое продолжительное развлекательное шоу в мире, поскольку проводится с 1912 года. Мероприятие поддерживает благотворительную организацию Royal Variety Charity, которая помогает нуждающимся членам индустрии развлечений Великобритании. Ежегодно его посещают звездные гости и члены королевской семьи.
В этом году среди приглашенных была известная британская певица Софи Эллис-Бекстор. 45-летняя звезда выбрала элегантное бальное вечернее платье А-силуэта и на одно плечо от AZZI & OSTA.
У ее наряда была пышная юбка из фатина, которую украшала вышивка пайетками. Образ певица дополнила множеством колец на руках, высокой прической и ярким макияжем с тенями персикового цвета на глазах.
Ведущей этого вечера стала тел и радиозвезда Аманда Холден.ю Она появилась на красной дорожке в гламурном розовом костюме, а затем пообщалась с королем Чарльзом, который тоже присутствовал на шоу.
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