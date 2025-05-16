В бальном платье с бордовым декором: 50-летняя Виктория Сильвстедт блистала в Каннах

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

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Шведская красавица, королева красоты и светская львица — 50-летняя Виктория Сильвстедт — опять оказалась центре внимания. Она вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля, который стартовал на Лазурном берегу Франции 13 мая.

Виктория посетила премьеру фильма «Сират». Перед началом мероприятия она продемонстрировала собравшейся публике и фотографам свое гламурное бальное платье с пышной юбкой и шлейфом, которое привлекало внимание, поскольку в этом году организаторы кинофестиваля запретили гостям надевать слишком пышные юбки, а также платья с длинными шлейфами.

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

У наряда Сильвстедт не было бретелек, он был выполнен в нежно-розовом оттенке и декорировавн бордовым фатином. Также Виктория сделала оригинальную объемную укладку и яркий макияж. Процессом подготовки она поделилась в Instagram.

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Виктория Сильвстедт / Фото: instagram.com/victoriasilvstedt

Напомним, что а прошлом году Виктория тоже посетила кинофестиваль. Тогда она вышла на красную дорожку в фиолетовом платеь с прозрачными вставками и разрезом. В тот раз Виктория Сильвстедт украла все внимание на красной дорожке.

Виктория Сильвстедт в 2024 году / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press