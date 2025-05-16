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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В бальном платье с бордовым декором: 50-летняя Виктория Сильвстедт блистала в Каннах

Это мероприятие она посещает ежегодно и всегда пытается выбирать для красной дорожки интересные платья.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Виктория Сильвстедт

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Шведская красавица, королева красоты и светская львица — 50-летняя Виктория Сильвстедт — опять оказалась центре внимания. Она вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля, который стартовал на Лазурном берегу Франции 13 мая.

Виктория посетила премьеру фильма «Сират». Перед началом мероприятия она продемонстрировала собравшейся публике и фотографам свое гламурное бальное платье с пышной юбкой и шлейфом, которое привлекало внимание, поскольку в этом году организаторы кинофестиваля запретили гостям надевать слишком пышные юбки, а также платья с длинными шлейфами.

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

У наряда Сильвстедт не было бретелек, он был выполнен в нежно-розовом оттенке и декорировавн бордовым фатином. Также Виктория сделала оригинальную объемную укладку и яркий макияж. Процессом подготовки она поделилась в Instagram.

Виктория Сильвстедт / Фото: instagram.com/victoriasilvstedt

Виктория Сильвстедт / Фото: instagram.com/victoriasilvstedt

Напомним, что а прошлом году Виктория тоже посетила кинофестиваль. Тогда она вышла на красную дорожку в фиолетовом платеь с прозрачными вставками и разрезом. В тот раз Виктория Сильвстедт украла все внимание на красной дорожке.

Виктория Сильвстедт в 2024 году / © Getty Images

Виктория Сильвстедт в 2024 году / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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