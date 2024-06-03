В бальном платье c принтом: актриса Дав Камерон вышла в свет с бойфрендом - участником группы Måneskin

Американская актриса Дав Кэмерон приняла участие в третьем ежегодном гала-концерте Фонда Кэмерона Бойса в The Beehive, который состоялся в Лос-Анджелесе. На публику она вышла в красивом вечернем бальном платье с пышной юбкой-баллоном в складки. Также у этого наряда было декольте-сердце, черный поясок на талии и нежные складки на корсете.

Дав Камерон и Дамиано Давид из Maneskin / Фото: Getty Images

Дополнила она образ ярким макияжем, черными туфлями и прической с распущенными волосами.

На это мероприятие она пришла со своим бойфрендом - участником группы Måneskin Дамиано Давидом. Певец надел широкие штаны и коричневую куртку. Также на нем была белая рубашка, галстук и туфли с перфорацией.

Дав Камерон и Дамиано Давид из Maneskin / Фото: Getty Images

Впервые об отношениях Дав и Дамиано заговорили еще в прошлом году, якобы они встречаются еще с лета. Пара вместе путешествовала по миру, поддерживая работу друг друга. Девушку также видели на шоу Maneskin в Нью-Йорке, Бразилии и Австралии. Впервые на красную дорожку вместе они вышли зимой этого года и, не стесняясь, целовались перед камерами.

Также пара посетила вместе Met Gala в этом году. Они позировали на этом роскошном мероприятии обнявшись и были в роскошных нарядах от Diesel.

Дав Камерон и Дамиано Давид из Maneskin на Met Gala / Фото: Associated Press

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