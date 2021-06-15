В банановом костюме и кроссовках: Наталья Могилевская в ярком луке сфотографировалась у автомобиля

Артистка пополнила гардероб ярким нарядом.

Наталья Могилевская поделилась в Instagram новым снимком из повседневной жизни и похвасталась обновкой.

Певица сфотографировалась возле автомобиля. Выглядела она стильно и ярко. На ней был костюм бананового цвета от бренда FLO outfits, который состоял из жакета и брюк-клеш, белая футболка и кроссовки насыщенно-желтого цвета.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

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Через плечо у Натальи висела сумка. Волосы артистка распустила, а на лицо надела массивные черные очки.

"Нужно ли мужчине быть на ПП или для мужчины животик это нормально? Девушки, вы засматриваетесь на стройных и подтянутых мужчин?" – спросила Наталья у своих подписчиков.

Мнения фолловеров разделились:

"На стройных и подтянутых - нет, не засматриваюсь", "Я не люблю пузатых, но знаю многие любят небольшой животик", "Независимо от пола нравятся подтянуте фигуры", "Люблю животик", "Небольшой животик - это нормально. Хотя я на другие подтянутые части их тел засматриваюсь".

Напомним, Могилевская прогулялась по центру Киева в светло-бежевом платье миди с декольте. Наряд она дополнила черным кожаным поясом-баской, что добавило ее луку эффектности. Под платье звезда надела кремовые ажурные колготы.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

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