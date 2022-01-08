В банановом купальнике и с гипсом на руке: участница "Холостяка-11" отдыхает на Шри-Ланке

В банановом купальнике и с гипсом на руке: участница "Холостяка-11" отдыхает на Шри-Ланке

Елизавета Крутикова поделилась снимками из отпуска.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк", воздушная гимнастка - Елизавета Крутикова – впервые Новый год встретила не на сцене, а на отдыхе в теплой стране. Девушка получила травму – сломала руку, и поэтому решила, что можно ехать в отпуск на Шри-Ланку. Компанию ей составил ее бойфренд.

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

Лиза также показала небольшой импровизированный фотосет, в котором она в банановом купальнике демонстрирует подтянутую фигуру. На ее руке – гипс.

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

Елизавета Крутикова/Instagram Елизаветы Крутиковой

"Место, где я забыла о маске, место, где ты смотришься в зеркало с утра и перед сном, место, где тебе не нужен код и отрицательный тест. Теперь ценишь время тут", - подписала снимки девушка.

Читайте также: