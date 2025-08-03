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- Шоу-бизнес
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В бандажном наряде и лакированных туфлях: Николь Шерзингер похвасталась стройной фигурой на вечернем шоу
47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls черным бандажным костюмом идеально подчеркнула соблазнительные изгибы тела.
Николь Шерзингер посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке. В студии она продемонстрировала соблазнительный образ total black.
На артистке был прозрачный лонгслив с высокой горловиной и бандажный наряд, который состоял из кроп-топа на бретельках и юбки-карандаша. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Лук Шерзингер дополнила черным лакированными туфлями-лодочками, браслетами, кольцами и интересными серьгами разной формы. Волосы Николь собрала в высокий пучок, выпустив спереди пряди, сделала насыщенный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, и молочный маникюр.
Напомним, Николь Шерзингер в черном полосатом асимметричном платье с высоким разрезом прогулялась по Нью-Йорку.