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- Шоу-бизнес
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В бандажном платье с откровенным декольте: как выглядит рэперша Lizzo после кардинального похудения
38-летняя рэп-исполнительница в черном наряде похвасталась результатами похудения.
Американская рэперша Lizzo посетила премьеру фильма «Очень страшное кино» от Paramount Pictures, которая состоялась в театре Paramount в Лос-Анджелесе.
Знаменитость, которая сбросила около 27 килограммов, появилась на публике в эффектном образе, который подчеркнул ее новые формы. Артистка предстала в черном бандажном обтягивающем платье миди на тонких бретельках и с откровенным декольте.
Наряд прекрасно подчеркнул ее значительно более тонкую талию, стройные руки и более выразительный силуэт.
Аутфит Lizzo дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках, тонким красным чокером на шее и гламурным макияжем смоки айс. Волосы певица уложила в роскошные светлые локоны и сделала нюдовый маникюр.
Еще несколько лет назад рэперша была известна своими пышными формами и неоднократно выступала за бодипозитив, призывая женщин принимать себя независимо от размера одежды. Тогда ее фигура имела более округлые формы, а сама артистка часто выбирала откровенные сценические образы, которые подчеркивали ее комплекцию.
После похудения Lizzo сохранила свои узнаваемые женственные изгибы, однако ее силуэт стал заметно стройнее. Особенно изменилась линия талии, а также общие пропорции фигуры. Новые фотографии рэперши регулярно вызывают оживленное обсуждение среди поклонников в соцсетях, которые отмечают ее трансформацию.
Сама певица неоднократно подчеркивала, что ее целью было не достижение определенных стандартов красоты, а улучшение самочувствия и здоровья. По словам звезды, она постепенно меняла образ жизни, уделяя внимание питанию и физической активности.
На новом снимке Lizzo выглядит уверенно и эффектно, а обтягивающее черное платье лишь подчеркнуло результаты ее работы над собой.