В бандажном платье с вырезами и красными цветами: Эмили Ратажковски надела наряд за 2400 долларов

Американская модель продемонстрировала свою точеную фигуру на мероприятии в Нью-Йорке.
Эмили Ратажковски позировала фотографам в необычном черно-белом бандажном платье от польского бренда Magda Butrym.
Наряд Эмили был коротким и обтягивал фигуру, спереди его украшало множество драпировок, а также разрезы под грудью и на животе. Также платье было украшено небольшими красными цветами - это отличительная черта вещей от Magda Butrym.
Лук она дополнила черными колготками, сумкой от The Row и босоножками на каблуках и с завязками. Макияж модель сделала не яркий и с коричневым блеском на губах. Стоимость такого наряда - свыше 2400 долларов.
Это появление Эмили на публике произошло после того, как она позировала на фэшн-церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке в мини-платье с плиссировкой и сатиновых милях от бренда Tory Burch.
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