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В бандажном платье с вырезами и красными цветами: Эмили Ратажковски надела наряд за 2400 долларов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В бандажном платье с вырезами и красными цветами: Эмили Ратажковски надела наряд за 2400 долларов

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Американская модель продемонстрировала свою точеную фигуру на мероприятии в Нью-Йорке.

Эмили Ратажковски позировала фотографам в необычном черно-белом бандажном платье от польского бренда Magda Butrym.

Наряд Эмили был коротким и обтягивал фигуру, спереди его украшало множество драпировок, а также разрезы под грудью и на животе. Также платье было украшено небольшими красными цветами - это отличительная черта вещей от Magda Butrym.

Лук она дополнила черными колготками, сумкой от The Row и босоножками на каблуках и с завязками. Макияж модель сделала не яркий и с коричневым блеском на губах. Стоимость такого наряда - свыше 2400 долларов.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Это появление Эмили на публике произошло после того, как она позировала на фэшн-церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке в мини-платье с плиссировкой и сатиновых милях от бренда Tory Burch.

Эмили Ратажковски / © Associated Press
Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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