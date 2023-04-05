В бандажном платье: яркая Хайди Клум позировала на красной дорожке

Хайди Клум всегда с радостью приходит на работу, когда речь идет о съемках проекта America’s Got Talent.

49-летняя манекенщица и одна из судей шоу была запечатлена фотографами около съемочного павильона. Хайди вышла на улицу, где была расстелена красная дорожка, чтобы поприветствовать людей и снять какой-то эпизод на камеру.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Клум была в обтягивающем бандажном платье ярко-оранжевого цвета и в высоких перчатках, а обута в босоножки в тон на шпильках. На шее у звезды было золотое массивное ожерелье, а на лице - большие очки-авиаторы. Хайди распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках.

В своем блоге в Instagram звезда опубликовала ролик и показала, как подбегала к поклонникам и раздавала автографы. На видео видно, что на съемки пришло много детей.

Ее коллегу по шоу – Софию Вергару – также запечатлели в этот день. На съемки звезда приехала в неоновом плаще и мюлях на высоких каблуках, а на дорожке блистала в корсете, расшитом камнями, и синих брюках клеш.

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