В бархатном бикини и шляпе: топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула фигурой на Гавайях

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — показала в своем Instagram серию фото с отдыха на Гавайях. Звезда часто проводит время у океана и радует своих подписчиков пляжными снимками.

На новых фото в Сети модель позировала в бархатном бикини, шляпе с повязанным на нее платком и с многочисленными аксессуарами на руках и шее. «Магия Гавайев», — написала девушка под фото.

Отметим, Але — не только успешная модель, но и мама двух детей: 17-летней дочери Ани и сына Ноа, которому в мае этого года исполнилось 13 лет. Их отец — бывший бойфренд модели, бизнесмен Джейми Мазур.

Недавно Алессандра выходила в свет с дочерью. Они посетили презентацию фильма «Секретный агент». Аня надела на премьеру черное платье с халтером, а также туфли на платформе Gucci и дополнила образ черной сумочкой и минимальным количеством украшений. А ее мама — светлое платье с длинными рукавами, которое дополнила небольшой сумкой от Dolce & Gabbana.

