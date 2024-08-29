В бархатном длинном платье: элегантная Анджелина Джоли блистала на фотоколле в Италии

Актриса выглядела очень элегантно и скромно. Ее платье украшала только брошь.

Лауреат "Оскара" - актриса Анджелина Джоли - редкая гостья на светских мероприятиях, однако сегодня она звезда красной дорожки в Италии. На 81-й Венецианский кинофестиваль актриса прибыла, поскольку 29 августа в рамках этого мероприятия состоится премьера фильма "Мария", в котором она сыграла главную роль.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На фотоколл Анджелина перед премьерой вышла в роскошном и элегантном платье от бренда Saint Laurent. Это был длинный наряд выполненный из бархата.

Носила платье она в сочетании с украшениями от Cartier - на ее груди можно заметить роскошную брошь от этого бренда.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

А вот поскольку спина у платья была открытой, Джоли продемонстрировала публике свои многочисленные татуировки.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Ранее, того же дня, Джоли сфотографировали на пирсе, когда она направлялась в свой отель. На звезде было платье шоколадного цвета, тоже от Saint Laurent. В этом наряде она была как богиня.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Ожидается, что уже сегодня вечером актриса выйдет на красную дорожку.

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