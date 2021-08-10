В бархатном комбинезоне с декольте: Джоди Комер посетила премьеру фильма в Лондоне

В бархатном комбинезоне с декольте: Джоди Комер посетила премьеру фильма в Лондоне

Девушка выбрала элегантный и оригинальный образ.

В Лондоне на Cineworld Leicester Square состоялась премьера фильма "Главный герой", в котором сыграли звезда фильма "Убивая Еву" Джоди Комер и Райан Рейнольдс, прославившийся ранее ролью "Дэдпула".

Для дорожек Джоди часто выбирает простые и удобные луки и в этот раз отдала предпочтение черному бархатному комбинезону с длинными рукавами от бренда Giorgio Armani. Наряд был украшен мелкими бусинами, а на талии затягивался на резинку с завязками, молнию на декольте Джоди расстегнула.

Образ актриса дополнила лаконичными босоножками на высоком каблуке, немного небрежная укладка, несколько украшений и яркий макияж с акцентом на губах.

Джоди Комер / Getty Images

Ранее 28-летняя девушка побывала на вручения награды BAFTA TV. Там она появилась в лаконичном шелковом темно-синем комплекте от Gabriela Hearst, который состоял из классических брюк и топа.

Джоди Комер / Getty Images

Читайте также: В нарядах от Chanel, Gucci и Dior: Джоди Комер снялась в новой фотосессии для глянца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку