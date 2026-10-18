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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В бархатном корсете и с пышным шлейфом: Деми Мур в эффектном платье сияла на гала-вечере

63-летняя актриса выбрала для своего выхода наряд от Standing Ground.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур стала гостьей гала-вечера Academy Museum Gala, который состоялся в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. На светском мероприятии она продемонстрировала эффектный вечерний образ.

Актриса надела платье Standing Ground из кутюрной коллекции осень-зима 2026. Наряд состоял из черного бархатного корсетного топа без бретелек и пышной юбки приглушенного сиреневого оттенка с драпировкой и длинным шлейфом.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Мур украсила уши длинными бриллиантовыми серьгами-люстрами, а на руке у нее был широкий браслет и кольцо из этого комплекта.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми собрала волосы в элегантную высокую прическу, нанесла макияж с черной подводкой, розовыми румянами и розовой помадой. Лук завершил длинный красный маникюр.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, Деми Мур с младшей дочерью в оригинальных нарядах пришли на церемонию.

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