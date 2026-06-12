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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

В бархатном корсете и юбке из жемчужных нитей: Эмили Блант в роскошном образе появилась в Париже

Британская актриса произвела фурор своим нарядом от кутюр во время съемки на фоне Эйфелевой башни.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эмили Блант

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант очаровала своим роскошным нарядом на фотосессии научно-фантастического фильма «День истины» (Disclosure Day) в Париже.

Актриса позировала на фоне Эйфелевой башни в наряде, который невозможно было не заметить. Для мероприятия Блант выбрала кутюрный ансамбль из коллекции весна-лето 2025 бренда Tamara Ralph. Он состоял из бархатного корсета с пикантным декольте в форме сердца и юбки, созданной из десятков переплетенных жемчужных нитей, которые каскадами ниспадали вниз и формировали роскошный скульптурный силуэт.

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

К платью Эмили подобрала черные туфли-лодочки, украшенные мерцающей черной вышивкой из бисера и пайеток. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руках — кольца из этого же комплекта. Волосы актрисы были гладко уложены с прямым пробором, а макияж выполнен в естественной гамме с легким акцентом на глазах.

Напомним, Эмилия Блант сыграла главную роль в фильме «День истины». Фильм рассказывает историю, в центре которой оказывается сенсационное открытие о существовании внеземной жизни, способное навсегда изменить представления человечества о Вселенной.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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