В бархатном костюме баклажанового оттенка: красивая Рэйчел Вайс на премьере в Лондоне

53-летняя актриса Рэйчел Вайс посетила презентацию сериала "Связанные насмерть", в котором сыграла главную роль. На мероприятии, прошедшем в Лондоне, звезда появилась в бархатном брючном костюме роскошного баклажанового оттенка.

Рэйчел Вайс / Фото: Associated Press

Наряд состоял из приталенного жакета с лацканами и квадратными карманами, а также брюк клеш. Под жакетом на актрисе был черный топ.

Также она сделала маникюр и педикюр черным цветом, обула босоножки на платформах и завершила этот лук укладкой и легким макияжем.

Рэйчел Вайс / Фото: Associated Press

Сериал, который представила актриса, основан на одноименном фильме-триллере Дэвида Кроненберга 1988 года. Сериал снимали несколько лет, и вот только в этом месяце, 21 апреля, шоу выходит в эфир.

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