В бархатном костюме и лодочках: элегантная Кейт Бланшетт приехала в Милан

54-летняя актриса, обладательница "Оскара", продемонстрировала стильную фигуру в элегантном бархатном костюме, белой рубашке с расстегнутыми пуговицами и обула черные туфли-лодочки на каблуках.

Ее светлые локоны были уложены свободными волнами, и она выбрала естественный макияж, чтобы подчеркнуть лицо.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Появление Кейт на мероприятии произошло после того, как в прессе поползли слухи о том, что ее брак с мужем на грани краха. Австралийскую актрису не видели вместе с Эндрю Аптоном с момента их отпуска на Ибице в августе 2023 года. Пара, связавшая себя узами брака в 1997 году, также вызвала удивление публики в начале этого месяца после того, как выставила на продажу свой особняк с тремя спальнями в Мельбурне. А друзья семьи увидев Кейт без кольца на пальце переполошились.

Официально Бланшетт пока что слухи о расторжении своего брака не комментирует. Напомним, на прошлых выходных актриса появилась на церемонии BAFTA в Лондоне, там она была запечатлена в компании принца Уэльского Уильяма.

Принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне / Фото: Associated Press

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