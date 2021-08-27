В бархатном костюме и с красной помадой: Хайди Клум на съемках

48-летняя немецкая манекенщица продолжает трудиться на шоу America's Got Talent.
Хайди Клум посетила очередной эфир шоу, одной из судей которого она является. На дорожке перед фотокамерами манекенщица появилась в синем бархатном костюме от бренда Dundas, который сочетала с туфлями-лодочками в тон.
Из-под жакета виднелось красное нижнее белье, также на шее у Хайди был большой красный цветок, ногти были накрашены красным лаком, а губы – красной помадой.
Белокурые длинные волосы Клум были красиво накручены и распущены, а челка идеально уложена. Также у звезды был сделан насыщенный макияж глаз. Бархатный костюм - осенняя альтернатива платью, и Хайди Клум выглядит в нем очень эффектно.
Впрочем, другие образы модели на шоу America's Got Talent также заслуживают внимания.
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