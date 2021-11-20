В бархатном костюме и с откровенным декольте: Холли Берри на улицах Нью-Йорка

В бархатном костюме и с откровенным декольте: Холли Берри на улицах Нью-Йорка

Актриса вышла в свет без бюстгальтера.

Холли Берри вчера, 19 ноября, попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Ее сопровождал охранник.

Одета актриса была в черный бархатный брючный костюм с принтом. Под жакетом на Холли был черный топ с откровенным декольте со шнуровкой, под которым не было бюстгальтера. Декольте выглядело очень соблазнительно.

Холли Берри / Getty Images

Волосы звезда распустила и сделала макияж с акцентом на коричневой помаде.

А в прошлый раз мы видели Берри в черном халате-кимоно с золотистым принтом, под которым отсутствовал бюстгальтер. Сквозь откровенное декольте актриса сверкнула сексуальной грудью.

Холли Берри / Getty Images

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