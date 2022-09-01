В бархатном костюме с красочными цветами: стильный выход Кейт Бланшетт в Венеции

Австралийская актриса надела на красную дорожку стильную одежду из кутюрной коллекции Schiaparelli.

Кейт Бланшетт посетила премьеру ленты режиссера Тодда Филда – Тар, состоявшейся на Венецианском кинофестивале.

На красной дорожке актриса появилась в стильном черном бархатном костюме от Schiaparelli, состоящем из корсетного топа и брюков-клеш. Корсет в зоне декольте украшен красочными цветами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Наряд звезда дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуке.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В ушах у нее были золотые серьги с камнями. Укладка с легкими локонами и нежный макияж завершили лук Бланшетт.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для фото Кейт позировала с Ниной Хосс, Ноэми Мерлант и Софи Кауер, которые выбрали красивые платья.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

К слову, костюм Schiaparelli, в котором была Кейт, модель продемонстрировала в июле во время показа кутюрной коллекции в Париже.

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