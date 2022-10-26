В бархатном костюме сапфирового оттенка: Джиджи Хадид на церемонии вручения престижной награды

Двубортный жакеи и широкие врюки смотрелись очень дорого в бархате.

Знаменитая блондинка и сестра Беллы Хадид посетила мероприятие в Нью-Йорке - вручение престижной награды WWD Honors Awards. Образ Джиджи для мероприятия выбрала немного деловой, но с ноткой шика.

На знаменитой модели был синий бархатный костюм от Tommy Hilfiger, который она сочетала с белой блузой и туфлями-лодочками. Цвет костюма очень напоминал оттенок знаменитого помолвочного кольца принцессы Дианы, которое украшал большой сапфир.

Дополнили этот вечерний лук несколько бриллиантовых украшений, макияж в нюдовой гамме, а также прическа - ее волосы были уложены в легкие волны.

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

А вот сам костюм модели немного напомнил нам легендарный красный от Gucci, созданный когда-то Томом Фордом.

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