В вельветовом костюме-тройке: стильный Райан Рейнольдс на премьере фильма Netflix

Райан Рейнольдс опять появился в темно-красном, но на этот раз это не образ Дэдпула, а элегантный вельветовый костюм-тройка, который он надел на красную дорожку в Лос-Анджелесе.

Актер посетил премьерный показ комедийного фильма Netflix "Красное уведомление", в котором сыграл главную роль вместе с Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном. Стильный образ Рейнольдса дополнила черная рубашка, галстук винного цвета и замшевые ботинки.

Райан Рейнольдс / Associated Press

На мероприятии актер позировал вместе с коллегами по картине, которые тоже оделись в одном стиле - на Галь Гадот было красное платье с пайетками от бренда Loewe, а Дуэйн Джонсон - бархатный фиолетовый костюм и белую рубашку.

Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Дуэйн Джонсон / Associated Press

Фильм "Красное уведомление" расскажет об агенте Интерпола, который пытается выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства.

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