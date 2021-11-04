В вельветовом костюме-тройке: стильный Райан Рейнольдс на премьере фильма Netflix

Райан Рейнольдс опять появился в темно-красном, но на этот раз это не образ Дэдпула, а элегантный вельветовый костюм-тройка, который он надел на красную дорожку в Лос-Анджелесе.
Актер посетил премьерный показ комедийного фильма Netflix "Красное уведомление", в котором сыграл главную роль вместе с Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном. Стильный образ Рейнольдса дополнила черная рубашка, галстук винного цвета и замшевые ботинки.
На мероприятии актер позировал вместе с коллегами по картине, которые тоже оделись в одном стиле - на Галь Гадот было красное платье с пайетками от бренда Loewe, а Дуэйн Джонсон - бархатный фиолетовый костюм и белую рубашку.
Фильм "Красное уведомление" расскажет об агенте Интерпола, который пытается выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства.
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