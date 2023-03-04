В бархатном костюме яркого цвета: 74-летняя Мэй Маск сходила на фэшн-шоу в Париже

74-летняя мать Илона Маска - модель и бизнесвумен Мэй Маск - стала одной из гостей показа бренда Elie Saab.

Мероприятие прошло в Париже в рамках Недели моды, бренд презентовал публике коллекцию осень-зима 2023-2024.

Мэй Маск обожает экспериментировать с образами и очень часто выбирает для светских мероприятий наряды в ярких цветах, поэтому не удивительно, что для появления на шоу ливанского модельера она отдала предпочтение бархатному брючному костюму малинового оттенка.

Наряд знаменитость дополнила черными туфлями с металлическим декором и крупными золотыми серьгами.

Мэй Маск / Фото: Associated Press

Через плечо у Мэй висела небольшая сумка на золотистой цепочке, которая отлично сочеталась с нарядом и украшениями.

Мэй Маск / Фото: Associated Press

Фасон ее костюма немного напомнил нам легендарный красный костюм созданный Томом Фордом для Gucci в 1996 году.

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