В бархатном мини и мюлях на шпильке: Жасмин Тукс сходила на модный показ

32-летняя экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс посетила модное шоу в Париже.
Жасмин присутствовала на показе "Dancing Diaries": Patou сезона весна-лето 2024. Для выхода в свет молодая мама (в феврале Тукс родила дочь от своего мужа Хуана Давида Борреро), выбрала черное бархатное мини-платье, подчеркивающее ее фигуру и стройные ноги и обула лаковые мюли на высоких каблуках.
Волосы Жасмин Тукс были собраны в пучок, в ушах у нее сверкали золотые серьги-висюльки, а на пальце было золотое кольцо. Также девушка надела черные очки от солнца, которые спасали ее от вспышек фотокамер.
Напомним, уже в мае, спустя всего три месяца после родов, Жасмин Тукс в рамках Каннского кинофестиваля посетила благотворный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS, где появилась в черном обтягивающее платье с полупрозрачной вставкой на животе и стразами на груди от HELSA.
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