В бархатном мини и мюлях на шпильке: Жасмин Тукс сходила на модный показ

Жасмин присутствовала на показе "Dancing Diaries": Patou сезона весна-лето 2024. Для выхода в свет молодая мама (в феврале Тукс родила дочь от своего мужа Хуана Давида Борреро), выбрала черное бархатное мини-платье, подчеркивающее ее фигуру и стройные ноги и обула лаковые мюли на высоких каблуках.

Волосы Жасмин Тукс были собраны в пучок, в ушах у нее сверкали золотые серьги-висюльки, а на пальце было золотое кольцо. Также девушка надела черные очки от солнца, которые спасали ее от вспышек фотокамер.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

Напомним, уже в мае, спустя всего три месяца после родов, Жасмин Тукс в рамках Каннского кинофестиваля посетила благотворный вечер организации amfAR Cinema Against AIDS, где появилась в черном обтягивающее платье с полупрозрачной вставкой на животе и стразами на груди от HELSA.

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

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