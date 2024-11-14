В бархатном мини и с конским хвостом: бывшая жена Венсана Касселя - Тина Кунаки- сходила на вечеринку

Бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – посетила светское мероприятие в Париже.
Французская модель сходила на вечеринку H&M&Paris Club в столице Франции и предстала перед камерами фотографов.
Звезда вышла на дорожку в черном, абсолютно закрытом бархатном мини-платье с длинными рукавами, наряд сочетала с плотными черными колготами и кожаными туфлями на каблуках.
Тина собрала гладкие волосы в идеальный конский хвост и сделала минималистичный макияж, лишь немного подчеркнув ресницы и губы нюдовой помадой.
Кунаки и Кассель развелись в 2023 году, с тех пор Венсан уже нашел себе новую модель, которая, к слову, очень похожа внешне на Тину. 28-летняя Нара Баптиста сейчас ждет от Касселя ребенка.
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