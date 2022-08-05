В бархатном мини: Кайли Дженнер с семьей сходила на ужин в Лондоне

Кайли Дженнер сходила со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом на свидание. Пару запечатлели по пути в ресторан в Лондоне.

Через пять дней Кали отпразднует 25-летие. Вероятно, по случаю предстоящего юбилея уже готовится какая-нибудь пышная вечеринка.

А пока Дженнер и ее бойфренда и отца ее детей Трэвиса Скотта запечатлели на улицах Лондона. Парочка вместе с 4-летней дочерью Сторми направлялась на ужин в Nobu Hotel London.

Одета 24-летняя Дженнер была в эффектное бархатном мини-платье с декольте в форме сердца и дополнила наряд пушистыми туфлями-мюлями на каблуках. В руках Кайли держала маленькую сумку. Модель сделала очень насыщенный макияж с дымчато-серыми тенями на веках и подчеркнула губы нюдовым блеском, а длинные волосы уложила красивыми локонами.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью Сторми / Фото: Getty Images

4-летняя Сторми, которую родители вели за руки, была одета в черный комбинезон и обута в грубые ботинки.

Ранее мы показывали, как эффектно Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы платьем с драпировкой. Звезда любит модно одеваться и фотографировать свои луки, а потом выставлять фото в Instagram.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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