В бархатном мини-платье и лакированных ботфортах: телезвезда в пикантном образе пришла на премьеру мюзикла

Лора Уитмор побывала на премьере фильма о Робби Уильямсе.

Ирландская телезвезда Лора Уитмор посетила премьерный показ биографического мюзикла "Робби Уильямс: Better Man".

На красной дорожке она появилась в черном бархатном мини-платье с квадратным вырезом и длинными рукавами.

Лора Витмор / Фото: Associated Press

Из верхней одежды на ней было черное пальто с пушистым воротником и манжетами.

Лора Витмор / Фото: Associated Press

Наряд Лора скомбинировали с черным лакированными ботфортами на высоких платформах и каблуках, а также разноцветной сумкой.

Уитмор распустила волосы, сделала макияж с красной помадой, шею украсила золотой цепочкой с подвеской в форме розового сердца, а пальцы – золотыми кольцами.

Лора Витмор / Фото: Associated Press

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