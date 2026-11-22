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- Шоу-бизнес
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В бархатном мини-платье и с бантом на шее: Селена Гомес в эффектном луке сходила на шоу
Певица и актриса выбрала для выхода в эфир стильный total black look, в котором продемонстрировала стройные ноги.
Селену Гомес запечатлели папарацци, когда она направлялась на съемку вечернего шоу «Jimmy Kimmel Live!» в Лос-Анджелесе.
Для выхода в эфир звезда выбрала элегантный образ. На Селене было черное бархатное мини-платье облегающего силуэта с длинными рукавами. На шее у нее был атласный шарф, завязанный сбоку на шее в виде банта, длинные концы которого спадали на грудь.
Длина мини-юбки позволила Гомес продемонстрировать стройные ноги. Наряд она дополнила черными капроновыми колготками и туфлями-лодочками с заостренными носками на каблуках.
Аутфит знаменитость дополнила узкими черными солнцезащитными очками Saint Laurent, небольшой сумкой JW PEI Delphine с короткой ручкой и металлической фурнитурой, а также длинными серьгами с камнями и кольцами.
Селена собрала волосы в аккуратный гладкий пучок с пробором посередине и сделала красный маникюр.
Кстати, после завершения съемок Гомес вышла из студии уже в другом наряде — черном бархатном наряде от Khaite, состоявшем из укороченного жакета с акцентными квадратными плечами и юбки-карандаша длины миди с высоким разрезом спереди. Этот образ она дополнила лакированными черными слингбэками и той самой сумкой JW PEI.
Напомним, Селена Гомес в роскошном красном платье Prada появилась на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе.