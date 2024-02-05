В бархатном мини с яркой юбкой и на шпильках: Крисси Тейген блистала на "Грэмми"

Модель Крисси Тейген и ее муж музыкант Джон Ледженд посетили 66-ю ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Церемония вручения наград прошла на арене Crypto.com в центре Лос-Анджелеса. Теген вышла на дорожку в черном бархатном платье без бретелек с ярко-розовой юбкой с рюшами – наряде от Sophie Couture.Свой образ она завершила парой черных босоножек на платформе с открытым носком, когда шла по красной дорожке.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

У Крисси были распущены волосы и она сделала легкий макияж.

Ее муж Джон Ледженд выбрал для выхода шелковистую черную рубашку и черный костюм, а обул таковые туфли. Неокторые модные критики отметили, что Джон выглядел лучше, чем его жена.

Джон Ледженд и Крисси Тейген / Фото: Associated Press

В прошлый свой выход в конце января Крисси Тейген также запечатлели в мини-юбке бананового цвета, когда она посещала телевизионное шоу Good Morning America.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

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