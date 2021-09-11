В бархатном мини со шлейфом: Рита Ора блистала на светской церемонии

30-летняя певица попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.
Рита Ора любит одеваться роскошно и умеет привлекать к себе внимание. А сейчас она особенно интересна публике, ведь поклонники следят за тем, как развивается ее роман с режиссером Тайка Вайтити.
На днях перед камерами артистка блистала в бархатном мини-платье с длинным шлейфом, черных туфлях-лодочках на высоких каблуках, а в руках держала бархатный клатч.
У Риты был темный маникюр, на лице - насыщенный макияж с ярко-синими тенями и пышными ресницами, а волосы собраны в высокий пучок. В ушах артистки блестели драгоценные серьги, и сама она сияла и улыбалась, когда проходила мимо снимавших ее фотографов.
Направлялась певица на церемонию награждения The Daily Front Row Fashion Media Awards, в Нью-Йорке, ее также посетили Кендалл и Кайли Дженнер. Последняя даже продемонстрировала свой подросший беременный живот.
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