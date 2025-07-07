В бархатном наряде с вышивкой: 78-летняя внучка Эльзы Скиапарелли посетила модное шоу

Мариса Беренсон / © Getty Images

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Мариса Беренсон — выдающаяся актриса и модель, которой в феврале этого года исполнилось 78 лет. Но несмотря на возраст она продолжает активно появляться на публике, обожает красивые наряды и не пропускает показы Модного дома Schiaparelli, который основала ее бабушка — Эльза Скиапарелли.

Мариса в этот раз для шоу в Париже, во время которого креативный директор бренда моделье Дэниел Розбери представил новую коллекцию от-кутюр на сезон осень-зима 2025-2026, блистала в наряде черного цвета.

Мариса Беренсон / © Getty Images

Она надела комбинезон из бархата, который дополнила коротким жакетом-болеро с золотой флорестической вышивкой. Также Беренсон надела к этому наряду солнцезащитные очки, массивные серьги и множество разнообразных колец. Волосы она уложила в объемные локоны, а также добавила к образу небольшую сумку.

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Ранее мы рассказывали и показывали в каком свадебном платье Мариса шла под венец и кто был его автором. Наряд звезды выдлядит актуально и сегодня.

Мариса Беренсон в день свадьбы / © Getty Images