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- Шоу-бизнес
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В бархатном наряде цвета фуксии: Мишель Пфайффер в красивом аутфите посетила шоу Джимми Фэллона
68-летняя актриса выбрала для телевизионного выхода эффектный монохромный наряд.
Мишель Пфайффер стала гостьей программы The Tonight Show с Джимми Фэллоном, где продемонстрировала элегантный аутфит.
Актриса появилась в монохромном комплекте бренда Fforme, который состоял из свободного топа с круглым вырезом, заниженной линией плеч и объемными рукавами до локтей, а также юбки миди.
Ансамбль Пфайффер дополнила остроносыми лакированными туфлями темно-бордового цвета. Уши она украсила золотыми серьгами-люстрами с красными камнями, а на руке у нее было золотое кольцо с бриллиантами. Она сделала прическу с локонами и нежный макияж с розовыми румянами.
Мишель Пфайффер удивила поклонников своим молодым видом.