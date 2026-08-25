В бархатном наряде цвета фуксии: Мишель Пфайффер в красивом аутфите посетила шоу Джимми Фэллона

Мишель Пфайффер / © Getty Images

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Мишель Пфайффер стала гостьей программы The Tonight Show с Джимми Фэллоном, где продемонстрировала элегантный аутфит.

Актриса появилась в монохромном комплекте бренда Fforme, который состоял из свободного топа с круглым вырезом, заниженной линией плеч и объемными рукавами до локтей, а также юбки миди.

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Мишель Пфайффер / © Getty Images

Ансамбль Пфайффер дополнила остроносыми лакированными туфлями темно-бордового цвета. Уши она украсила золотыми серьгами-люстрами с красными камнями, а на руке у нее было золотое кольцо с бриллиантами. Она сделала прическу с локонами и нежный макияж с розовыми румянами.

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Мишель Пфайффер удивила поклонников своим молодым видом.

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