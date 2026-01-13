ТСН в социальных сетях

В бархатном пиджаке и с бабочкой: звезда сериала "Игра в кальмара" появился на премии "Золотой глобус"

55-летний Ли Бенхон в образе total black и с улыбкой позировал на красной дорожке светского мероприятия.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ли Бенхон

Ли Бенхон / © Associated Press

Звезда телесериала "Игра в кальмара" Ли Бенхон посетил церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.

Ли Бенхон / © Associated Press

Ли Бенхон / © Associated Press

Он был номинирован на лучшего актера в мюзикле или комедии за игру в фильме Пак Чхан-ука "Другого выбора нет". Но победу в этой категории получил Тимоти Шаламе за игру в фильме "Марти Супрем".

Ли Бенхон / © Associated Press

Ли Бенхон / © Associated Press

На красную дорожку актер вышел в элегантном образе total black. На нем был бархатный двубортный пиджак, черная рубашка с бабочкой и классические брюки. Наряд Ли скомбинировал с черными лакированными туфлями. На руке у него были браслеты с бусинами.

Ли Бенхон / © Associated Press

Ли Бенхон / © Associated Press

