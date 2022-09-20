В бархатном пиджаке от Gucci и с перстнями: стильный Гарри Стайлс на премьере фильма своей возлюбленной

28-летний актер и певец пришел на премьеру фильма, во время съемок которого познакомился со своей любимой Оливией Уайлд.

Гарри Стайлс побывал на премьере психологического хоррора с элементами триллера Don't Worry Darling, состоявшейся в театре AMC Lincoln Square Theatre, в Нью-Йорке.

Актер вместе со своей возлюбленной – 38-летней Оливией Уайлд – сыграли в ленте. Кстати, во время съемок этого фильма они и познакомились в 2020 году. Уайлд выступила еще и режиссером и продюсером хоррора.

Гарри Стайлз / Фото: Associated Press

Стайлс предстал на мероприятии в стильном луке из коллекции Gucci осень-зима 2022 года. На нем был темно-синий бархатный двубортный пиджак без воротника и с золотыми пуговицами в морском стиле, который он скомбинировал со светло-голубой рубашкой и синими брюками клеш в полоску.

Гарри Стайлз / Фото: Associated Press

Аутфит Гарри дополнил черными туфлями. На руках у него было много колец с камнями.

А Оливия выбрала для мероприятия скромное черное платье макси от Saint Laurent и черные босоножки на каблуках. На руках у нее были парные серебряно-черные браслеты.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Напомним, в фильме Don't Worry Darling события разворачиваются в коммуне в калифорнийской пустыне в 1950-х годах. Хорошая домохозяйка Элис внезапно узнает о страшной тайне – о сверхсекретном проекте, над которым работают ее муж Джек и мужья ее подруг-соседок по коммуне. Теперь это угрожает ее жизни.

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