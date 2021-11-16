В бархатном пиджаке с розой: новый "Холостяк" похвастался солидным луком

Алекс Топольский показал образы, в которых принимал участие в съемках нового сезона реалити-шоу.

Главный герой 12-го сезона проекта "Холостяк" - 32-летний Алекс Топольский – опубликовал на своей странице в Instagram новые снимки. На одном из них мужчина сидит в автомобиле в бархатном вишневом пиджаке с черными атласными лацканами и в черной рубашке. В кармане у него роза из ткани в тон пиджаку.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

У Алекса была стильная укладка и густая щетина на лице. Выглядел он очень привлекательно.

"Еду на огород поливать огурцы", - подписал фото мужчина, добавив хештеги #porsche #киев.

На другом фото Топольский позирует возле зеленого спорткара. Одет мужчина в бежевый свитер, черное пальто, джинсы и челси.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Напомним, Алекс живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе. Еще он основал кейс для стерилизации различных предметов, что очень актуально во время пандемии.

Кроме того, Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе. Больше фактов о новом Холостяке читайте в нашем материале.

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