В бархатном пиджаке-смокинге и с улыбкой: элегантный образ главного героя "Холостяка-12" на церемонии роз

Алекс Топольский в красивом луке предстал перед девушками на финальной церемонии.

Вчера вышел в эфир третий выпуск реалити шоу "Холостяк-12". Главный герой проекта – Алекс Топольский – во время церемонии роз попрощался с одной из участниц. Бороться за его сердце в проекте осталось 12 красавиц.

На церемонии Алекс появился в красивом элегантном образе, от которого девушки были в восторге.

Алекс Топольский

На мужчине был бордовый бархатный пиджак-смокинг с черными лацканами и с бордовым платком с золотой окантовокой в надгрудном кармане, черная рубашка и черные брюки со стрелками. Ему сделали стильную укладку с кудрями.

Алекс Топольский

Алекс выглядел привлекательно. К тому же он очень много улыбался. Участницы были просто без ума от его улыбки.

Алекс Топольский

А девушки в этот вечер продемонстрировали элегантные аутфиты в черных платьях.

Алекс Топольский

Алекс Топольский

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