В бархатном платье баклажанового цвета: элегантная Джессика Честейн на улице в Нью-Йорке

Актриса Джессика Честейн попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, когда направлялась на интервью программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", чтобы рассказать о мини-сериале "Джордж и Тэмми", где недавно сыграла, а также о том, что теперь еще играет и в театре, в частности она сыграет в пьесе "Кукольный дом".

Для интервью Честейн нарядилась в бархатное мини-платье от бренда Dries Van Noten. Платье было выполнено в виде двубортного жакета с черными пуговицами и поясом на пряжке, а вот дополнила она его черными остроносыми ботфортами.

Образ звезда завершила легкими локонами, макияжем с шимерными тенями и лаконичным маникюром.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Платье, как у Честейн, было представлено бельгийским брендом Dries Van Noten в коллекции осень-зима 2020-2021.

Показ коллекции Dries van Noten осень-зима 2020-2021 / Фото: Associated Press

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