В бархатном платье Balmain и на высоких каблуках: 77-летняя Гленн Клоуз на красной дорожке

Актриса выглядела прекрасно на кинопремии.
Гленн Клоуз посетила церемонию вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке актриса предстала в черном бархатном длинном платье с разрезом от бренда Balmain, украшенном вышивкой рукописных букв из бисера. Наряд называется "Любовное письмо" и является прекрасным творением креативного директора Модного дома Оливье Рустена для коллекции Resort 2025.
Атфит Гленн дополнила черными оперными перчатками, черными плотными колготами и черными лакированными туфлями на высоких платформах и каблуках. В руке актриса держала черный клатч со стразами. Стильная укладка, макияж с розовыми румянами и элегантные серьги с бриллиантами завершили аутфит Клоуз.
Напомним, Гленн Клоуз в белом костюме и бриллиантовых серьгах появилась на фэшн-ивенте.
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