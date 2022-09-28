В бархатном платье-халате и на шпильках: Карла Бруни в соблазнительном луке пришла на фэшн-шоу

54-летняя бывшая первая леди Франции, модель и актриса в обольстительном образе посетила Неделю моды в Париже.

Карла Бруни стала гостьей модного показа бренда Saint Laurent. Для фэшн-ивента экс-первая леди выбрала соблазнительный образ total black. На ней было бархатное платье-халат с поясом. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез, которые придавали аутфиту сексуальности.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Лук Карла дополнила капроновыми колготами и босоножками на шпильках.

Волосы модель уложила в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами. Красный педикюр завершил образ Бруни.

Напомним, на показе Saint Laurent также побывала Аня Рубик, которая пришла в смелом образе. На ней было шоколадное длинное платье, под которое она надела только высокие трусы. Сквозь тонкую ткань была видна обнаженная грудь .

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