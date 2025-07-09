В бархатном платье и на каблуках: Сальма Хайек пришла с мужем-миллиардером на показ мод

Актриса пришла на последний показ модельера Демны Гвасалии для Balenciaga. На подиуме он презентовал публике коллекцию Haute Couture осень-зима 2025-2026.
Компанию на фэшн-шоу Сальме составил ее муж Франсуа-Анри Пино — французский миллиардер и председатель и главный исполнительный директором компании Kering, занимающаяся дизайном, производством и продажей изделий класса люкс. Холдинг как владеет брендом Balenciaga. Когда пару сфотографировали папарацци, то они позировали обнявшись.
Сальма надела на показ длинное черное бархатное платье без рукавов, которое на бедрах украшала драпировка. Этот наряд она носила в сочетании с солнцезащитными очками, туфлями на высоких каблуках и небольшой кожаной сумкой. Ярким акцентом наряда стали золотые серьги в виде больших сердец.
Напомним, что модельер Сабато де Сарно покинул Модный дом Gucci спустя два года работы и его место занял Демна Гвасалия. Модельер завершает свой путь в Balenciaga этим показом. До Balenciaga Демна работал старшим дизайнером в Maison Margiela и Louis Vuitton, а в 2014 году вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements.