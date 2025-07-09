ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

В бархатном платье и на каблуках: Сальма Хайек пришла с мужем-миллиардером на показ мод

Голливудская звезда Сальма Хайек появилась в Париже на Неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Getty Images

Актриса пришла на последний показ модельера Демны Гвасалии для Balenciaga. На подиуме он презентовал публике коллекцию Haute Couture осень-зима 2025-2026.

Компанию на фэшн-шоу Сальме составил ее муж Франсуа-Анри Пино — французский миллиардер и председатель и главный исполнительный директором компании Kering, занимающаяся дизайном, производством и продажей изделий класса люкс. Холдинг как владеет брендом Balenciaga. Когда пару сфотографировали папарацци, то они позировали обнявшись.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Getty Images

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Getty Images

Сальма надела на показ длинное черное бархатное платье без рукавов, которое на бедрах украшала драпировка. Этот наряд она носила в сочетании с солнцезащитными очками, туфлями на высоких каблуках и небольшой кожаной сумкой. Ярким акцентом наряда стали золотые серьги в виде больших сердец.

Напомним, что модельер Сабато де Сарно покинул Модный дом Gucci спустя два года работы и его место занял Демна Гвасалия. Модельер завершает свой путь в Balenciaga этим показом. До Balenciaga Демна работал старшим дизайнером в Maison Margiela и Louis Vuitton, а в 2014 году вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
241
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie