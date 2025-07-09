В бархатном платье и на каблуках: Сальма Хайек пришла с мужем-миллиардером на показ мод

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Getty Images

Реклама

Актриса пришла на последний показ модельера Демны Гвасалии для Balenciaga. На подиуме он презентовал публике коллекцию Haute Couture осень-зима 2025-2026.

Компанию на фэшн-шоу Сальме составил ее муж Франсуа-Анри Пино — французский миллиардер и председатель и главный исполнительный директором компании Kering, занимающаяся дизайном, производством и продажей изделий класса люкс. Холдинг как владеет брендом Balenciaga. Когда пару сфотографировали папарацци, то они позировали обнявшись.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Getty Images

Сальма надела на показ длинное черное бархатное платье без рукавов, которое на бедрах украшала драпировка. Этот наряд она носила в сочетании с солнцезащитными очками, туфлями на высоких каблуках и небольшой кожаной сумкой. Ярким акцентом наряда стали золотые серьги в виде больших сердец.

Реклама

Напомним, что модельер Сабато де Сарно покинул Модный дом Gucci спустя два года работы и его место занял Демна Гвасалия. Модельер завершает свой путь в Balenciaga этим показом. До Balenciaga Демна работал старшим дизайнером в Maison Margiela и Louis Vuitton, а в 2014 году вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements.

Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Getty Images Сальма Хайек / © Associated Press Сальма Хайек / © Associated Press