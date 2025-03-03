В бархатном платье и перчатках: красивая Скарлетт Йоханссон блистала на "Оскаре"

Скарлетт Йоханссон посетила 97-ю церемонию "Оскар", которая отгремела в Лос-Анджелесе минувшей ночью.

40-летняя Йоханссон прибыла на церемонию в темно-синем бархатном платье в пол на широких бретельках и в сочетании с высокими бархатными перчатками.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Наряд от Mugler актриса дополнила бриллиантовым колье на шее от De Beers и бриллиантовыми серьгами. Волосы Скарлетт собрала в тугой пучок, сделала макияж со стрелками на веках и нанесла на губы нюдовую помаду.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Отметим, актриса Зои Салдана вышла за "Оскаром" в необычном многоярусном платье от Saint Laurent.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

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