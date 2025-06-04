В бархатном платье и поясе с золотыми подвесками: Тейяна Тейлор в эффектном образе от Schiaparelli позировала на ивенте

Тейяна Тейлор / © Associated Press

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Тейяна Тейлор посетила премьеру фильма Тайлера Перри Straw для Netflix, состоявшейся в отеле The Plaza в Нью-Йорке. Актриса снялась в ленте.

На красной дорожке она предстала в эффектном аутфите от бренда Schiaparelli. На ней было черное бархатное платье макси по фигуре с длинными рукавами и высокой горловиной. Лук Тейлор дополнила модным черным поясом с массивной золотой пряжкой и золотыми подвесками в стиле бренда.

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна обула экстравагантные черные мюли на шпильках и с носками в виде золотых пальцев с черным педикюром.

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Тейяна Тейлор / © Associated Press

У нее был короткий парик, макияж с длинными накладными ресницами, молочный маникюр, массивные золотые серьги в ушах, кольцо и широкий браслет из этого самого комплекта.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Напомним, Тейяна Тейлор вместе с Леонардо ди Каприо представила на CinemaCon фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» от студии Warner Bros. На ней было шерстяное пальто с акцентными золотыми пуговицами Schiaparelli.