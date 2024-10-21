В бархатном платье и с кожаным лифом: элегантная Селена Гомес на красной дорожке

32-летняя артистка в наряде от Alaïa посетила светское мероприятие.

Селена Гомес присоединилась к звездным красавцам на красной дорожке гала-вечера Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

Для своего появления певица выбрала элегантный аутфит. Она надела бархатное платье по фигуре цвета индиго от бренда Alaïa.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Наряд имел небольшой шлейф, американскую пройму и кожаный лиф.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена сделала скромную укладку, макияж с длинными ресницами, уши она украсила массивными металлическими серьгами, а руки – большим металлическим браслетом и кольцами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, на мероприятии также побывала актриса Руни Мара, представшая перед фотографами в белом прозрачном винтажном платье с глубоким вырезом, украшенном флористической вышивкой. Наряд из кутюрной коллекции осень-зима 1996 года бренда Givenchy имел короткие рукава и шлейф.

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