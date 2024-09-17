В бархатном платье и с красивой укладкой: Рози Хантингтон-Уайтли на фэшн-показе

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ бренда Burberry на Лондонской неделе моды.
На показ летней коллекции Burberry Summer 2025, который прошел в Национальном театре в Лондоне, Рози приехала в золотистом бархатном платье длины до колен и в черных босоножках на высоких каблуках.
Свой гламурный аутфит Рози Хантингтон-Уайтли дополнила золотыми серьгами из нескольких металлических звеньев, золотыми браслетами на запястье, а также кольцами и светлым маникюром. У модели были распущены ее светло-русые волосы, которые она уложила красивыми волнами, а в макияже она подчеркнула немного ресницы и губы.
Несколькими днями ранее мы видели Рози в другом и очень сексуальном аутфите. Звезда появилась среди гостей показа коллекции весна-лето 2025 бренда Nensi Dojaka в прозрачных штанах-клеш, которые сочетала с черным бюстгальтером и совершенно прозрачным боди.
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