В бархатном платье кобальтового оттенка: дизайнер обуви Амина Муадди на показе Schiaparelli

Основательница бренда обуви, прославившегося каблуком-бокалом, дизайнер иордано-румынского происхождения Амина Муадди, посетила показ кутюрной коллекции бренда Schiaparelli, который традиционно проходил в Париже. Девушка выбрала роскошное приталенное бархатное платье от этого Модного дома в насыщенном кобальтовом оттенке.

У наряда была только одна бретелька-петля в виде золотой цепочки, а линию декольте украшал большой голубой цветок, напоминающий глаз.

Также образ Амина дополнила золотой сумкой с короткой ручкой и массивными серьгами с синими камнями, которые сочетались с декором ее наряда. Волосы дизайнер уложила в прическу в стиле Y2K, а для макияжа использовала нюдовые оттенки.

Амина Муадди / Фото: Getty Images

Конечно же, в этот образ она добавила золотые мюли от своего бренда с каблуком-бокалом. Обувь идеально вписалась в образ.

Амина Муадди / Фото: Getty Images

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