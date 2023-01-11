В бархатном платье от Valentino: Селена Гомес сверкнула пышным декольте на церемонии

Певица пришла на кинопремию "Золотой глобус" вместе со своей младшей сестрой.

Прошлой ночью в The Beverly Hilton состоялась 80-я ежегодная церемония награждения премией "Золотой глобус".

Мероприятие посетила Селена Гомес, которая вышла на красную дорожку со своей сестрой – 9-летней Грейси, одетой в золотистое платье с блестками.

Селена Гомес с сестрой / Фото: Associated Press

Певица выбрала для своего выхода вечернее бархатное темно-баклажановое платье от бренда Valentino с сексуальным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, и со съемными фиолетовыми шелковыми рукавами-фонариками со шлейфом.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Образ Селена дополнила босоножками на высокой платформе и шпильках.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес сделала макияж с нюдовой помадой и высокий хвост. В ушах у нее были длинные бриллиантовые серьги, а на руках – кольца с бриллиантами.

К слову, Селена была номинирована в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за роль в сериале "Убийства в одном доме". Но эту награду забрала актриса Кинтана Брансон за роль в "Начальной школе "Эбботт".

Читайте также: