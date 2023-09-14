В бархатном платье с акцентом на декольте: певица в драматическом образе блеснула пышной грудью

Американская певица Mellow Rackz стала гостем церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Джерси.

На красную дорожку красавица вышла в драматическом аутфите с пикантным акцентом. На ней было черное обтягивающее бархатное платье со шлейфом, которое прекрасно сидело на ее пышных формах. Наряд имел сексуальное декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Mellow Rackz / Фото: Getty Images

Аутфит Mellow Rackz дополнила черными бархатными оперными перчатками, одну из которых она украсила бриллиантовым браслетом. На шее у нее было бриллиантовое колье, а в ушах – серьги с бриллиантами.

Артистка сделала красивую прическу с локонами и макияж с красной помадой, которая выглядела гармонично с нарядом. В руке она держала черный клатч.

Читайте также: