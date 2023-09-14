В бархатном платье с акцентом на декольте: певица в драматическом образе блеснула пышной грудью

Американская артистка гармонично сочетала в своем образе черный наряд и красную помаду.
Американская певица Mellow Rackz стала гостем церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Джерси.
На красную дорожку красавица вышла в драматическом аутфите с пикантным акцентом. На ней было черное обтягивающее бархатное платье со шлейфом, которое прекрасно сидело на ее пышных формах. Наряд имел сексуальное декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.
Аутфит Mellow Rackz дополнила черными бархатными оперными перчатками, одну из которых она украсила бриллиантовым браслетом. На шее у нее было бриллиантовое колье, а в ушах – серьги с бриллиантами.
Артистка сделала красивую прическу с локонами и макияж с красной помадой, которая выглядела гармонично с нарядом. В руке она держала черный клатч.
Читайте также: