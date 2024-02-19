В бархатном платье с цветами на декольте: Лили Коллинз с мужем вышла на дорожку светской церемонии

34-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" выбрала для выхода черное бархатное платье от Tamara Ralph из кутюрной коллекции с пышными рукавами молочного цвета, выполненными в форме крупных цветочных бутонов, а декольте актрисы было украшено серебристыми розами.

Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Вечерний образ Лили дополнила серьгами-люстрами, красивой волнистой укладкой и макияжем, акцентировав внимание на темно-бордовых губах.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Ее супруг Чарли Макдауэлл вышел на дорожку в черном смокинге, белоснежной рубашке и с галстуком-бабочкой, а также был обут в замшевые туфли.

Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Церемония BAFTA прошла в Королевском фестивальном зале в воскресенье вечером. На ней появилось множество знаменитостей, а также ее посетил принц Уэльский Уильям. К сожалению, его супруга принцесса Кейт не смогла приехать так как восстанавливается после операции.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

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