В бархатном платье с цветами на декольте: Лили Коллинз с мужем вышла на дорожку светской церемонии

Лили Коллинз и ее супруг Чарли Макдауэлл посетили вчера церемонию BAFTA в Лондоне.
34-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" выбрала для выхода черное бархатное платье от Tamara Ralph из кутюрной коллекции с пышными рукавами молочного цвета, выполненными в форме крупных цветочных бутонов, а декольте актрисы было украшено серебристыми розами.
Вечерний образ Лили дополнила серьгами-люстрами, красивой волнистой укладкой и макияжем, акцентировав внимание на темно-бордовых губах.
Ее супруг Чарли Макдауэлл вышел на дорожку в черном смокинге, белоснежной рубашке и с галстуком-бабочкой, а также был обут в замшевые туфли.
Церемония BAFTA прошла в Королевском фестивальном зале в воскресенье вечером. На ней появилось множество знаменитостей, а также ее посетил принц Уэльский Уильям. К сожалению, его супруга принцесса Кейт не смогла приехать так как восстанавливается после операции.
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