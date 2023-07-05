В бархатном платье с драпировкой и в ажурных колготках: супермодель Летиция Каста вышла на подиум в Париже

Своим выходом на подиум она отдала дань уважения дизайнеру, музой которого была многие годы.

Французская супермодель и актриса Летиция Каста приняла участие в показе кутюрной коллекции-коллаборации Жюльен Доссена, руководителя бренда Rabanne, и бренда Jean Paul Gaultier. Несколько лет тому назад основатель и руководитель бренда Жан-Поль Готье решил оставить мир моды и превратить свой именной бренд в площадку для коллабораций.

В прошлом году бренд работал с Оливье Рустеном, креативным директором бренда Balmain. В этом году коллекцию осень-зима была объединена с творчеством бренда Rabanne. Конечно же Доссен погрузился в архивы французского Модного дома и попытался переосмыслить его коды.

Поэтому Каста вышла на подиум в роскошном бархатном платье винного цвета с корсетной основой и соблазнительной драпировкой на бедрах. Дополнили образ черные кружевные колготки, черные туфли и корона, которую Летиция носила на лбу.

Летиция Каста / Фото: Getty Images

Для модели в этом модном шоу было отведено особое место - она закрывала показ. И это было не спроста, ведь многие годы эта красивая женщина была музой Готье и часто принимала участие в его шоу.

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